Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы

В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса. Об этом начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов сообщил «Интерфаксу».

Горянов подчеркнул, что вспышки коронавируса пока не привели к повторному закрытию учреждений. «Но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — добавил он.

29 июня вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко объявил, что российские кинотеатры откроются 15 июля. Московские музеи начали открываться с 16 июня.

Культурные заведения страны закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса.

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