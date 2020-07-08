Джигурда приехал в закрытое на карантин село и поругался с полицией

Актер Никита Джигурда приехал в закрытое на карантин село Дивеево и поругался с местной полицией, которая составила на него административный протокол. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Артист отправился в село вместе со своей спутницей Оксаной Шкодой. «На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами, внимание, блокпостов в мирном городе в мирное время!» — рассказала Шкода.

Джигурда поругался с местным полицейским, обвинив его в том, что он оскорбил чувства верующего. Он призвал сотрудника правоохранительных органов любить бога, а также пообещал, что добьется увольнения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который, по его мнению, нарушает закон Российской Федерации.

Ранее, в июне, балерина Анастасия Волочкова также побывала в Дивеево. Он раскритиковала Никитина, пояснив, что он выступает против добра и приезда паломников.

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