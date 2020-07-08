Подсчитаны потери экономики от ожирения работников

Предприятия в развивающихся странах теряют сотни миллиардов долларов в год из-за того, что их сотрудники плохо питаются и страдают ожирением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Chatham House и Vivid Economics.
Эксперты впервые оценили влияние плохого питания и ожирения на 13 отраслей экономики — от сельского хозяйства до розничной торговли — в 19 странах. Выяснилось, что компании несут прямые денежные потери в 130-850 миллиардов долларов из-за ухудшения состояния здоровья работников и снижения производительности их труда.
Сверх этого бизнес несет и косвенные потери, которые в рамках исследования не оценивались. Речь идет, например, о том, что из-за плохого питания скорость интеллектуального развития людей замедляется еще в детстве. Как следствие, такие работники в будущем обладают более низким уровнем образования и невысокой квалификацией. Кроме того, из-за скудного питания и плохого состояния здоровья сотрудников компаниям приходится чаще предоставлять им оплачиваемый отпуск по болезни.
Наибольшие потери из-за несбалансированного питания работников понесли сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и строительство, особенно в Эфиопии и Индии. Аналитики отмечают, что предприятия по всему миру должны разработать программы поддержки сотрудников, проводить регулярные медицинские осмотры и предоставлять работникам сбалансированное питание.
Ранее в апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод библейского масштаба. Он призвал страны задуматься о принятии мер по обеспечению продовольственной безопасности.