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Раскрыты подробности iPhone 12

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Изображение: @conceptsiphone

Новый смартфон Apple выйдет в продажу без наушников и зарядного устройства. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на рендер блогера iPhone Concepts.

Созданное на основе утечек изображение позволяет судить, что в коробке iPhone 12 будет находиться ниша под смартфон, зарядный провод и документация. Таким образом коробка с устройством станет меньше. Автор концепта не уточнил подробностей и не раскрыл своего источника, но подчеркнул, что уверен в достоверности поступившей ему информации.

Комплекты продаваемых на рынке смартфонов Apple традиционно включали в себя кроме смартфона зарядный кабель Lightning, адаптер питания мощностью пять ватт, проводные наушники, документацию и набор фирменных наклеек.

Свежая утечка подтверждает ранний отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Ko), который спрогнозировал, что из комплекта iPhone 12 уберут наушники и зарядное устройство. Мин-Чи полагает, что отказ от аксессуаров позволит Apple компенсировать связанные с внедрением 5G расходы и подтолкнуть пользователей к покупке беспроводной гарнитуры AirPods.

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