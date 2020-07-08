Новому главе МВД Франции припомнили обвинение в изнасиловании

Новому министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену грозит возобновление расследования по делу об изнасиловании, которое было прекращено в 2018 году. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Это стало возможно после июньского постановления Апелляционного суда Парижа, который решил, что оснований для прекращения дела было недостаточно. В настоящее время следствие решает, будет ли возобновлено официальное расследование.

Назначение главой МВД человека, который подозревается в изнасиловании, вызвало возмущение феминистического сообщества, передает RFI. Выразить свое недовольство к зданию министерства пришли около 20 активистов. Они припомнили министру обвинения и призвали к его отставке, скандируя «Дарманен — насильник, государство — соучастник». Одна из сенаторов-социалистов Лоранс Россиньоль назвала назначение нового главы МВД «пощечиной, которую [президент] Эммануэль Макрон влепил всем, кто борется с сексуальным насилием».

Елисейский дворец, в свою очередь, считает, что этот инцидент «не является препятствием» для сохранения поста за Дарманеном, утверждает источник BBC News. Кроме того, бывший министр внутренних дел Кристоф Кастанер выразил абсолютное доверие своему преемнику.

Дарманен занял должность главы МВД 6 июля после смены премьер-министра страны. До этого он работал на посту министра государственных счетов.

Иск о сексуальном насилии в отношении Дарманена впервые подан в 2017 году. Софи Паттерсон-Спац утверждала, что в 2009 году мужчина, когда работал в юридической службе партии «Союз за народное движение», пообещал ей поддержку в судебном деле за интимную близость. Предварительное расследование было прекращено, когда прокуроры заявили, что не смогли установить факт «отсутствия согласия» со стороны женщины. Сам Дарманен отрицает свою вину и обвиняет Паттерсон, которая ранее работала в эскорте, в клевете.

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