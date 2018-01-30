Молодого французского министра обвинили в изнасиловании пожилой проститутки

Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении 35-летнего французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена. Он обвиняется в изнасиловании 45-летней проститутки в 2009 году, пишет Le Monde.

Первый раз предполагаемая жертва подала жалобу в прокуратуру весной 2017 года, после чего прокуратура впервые открыла расследование в отношении Дарманена. Министр, в свою очередь, отрицал все обвинения и подал встречную жалобу в суд о клевете.

В январе 2018 бывшая проститутка опять подала заявление в прокуратуру. По ее утверждению, Дарманен потребовал от нее секс за снятие штрафа. Женщина не хотела получить наказание и вынуждена была согласиться.

Дарманен утверждает, что подвергся клевете, а потому, несмотря на призывы сторонников и противников, решил не подавать в отставку.

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