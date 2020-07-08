В Испании раскрыта сеть вербовщиков «Исламского государства»

Национальная полиция Испании раскрыла незаконную сеть, которая занималась вербовкой сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в городе Бадалона провинции Барселоны. Об этом сообщает местное издание El Periodico.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек. Их подозревают в идеологической обработке и вербовке людей «в террористических целях». Известно, что арестованные проводили регулярные лекции, в результате чего им удалось привлечь несколько человек в ряды так называемой «Ячейки Бадалоны».

В домах арестованных уже провели обыск: электронные материалы, телефоны и документы конфисковали, их исследуют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас задержанные ожидают суда.

Расследование началось полтора года назад. За это время органам безопасности удалось обнаружить связь между членами группы и гражданином Испании марокканского происхождения, который уехал в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Вскоре после этого он погиб.

Издание отмечает, что в последние месяцы правоохранительные органы Испании усилили борьбу с терроризмом: они уже осуществили шесть операций по поимке террористов и задержали 13 человек.

В апреле в стране задержали известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена ИГ. Он проник в Испанию нелегально и находился в Альмерии, закрывшись на карантине с подельниками.

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