ИГ пообещало новые теракты в Испании

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) пообещали провести новые теракты в Испании. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает CNN.

Исламисты распространили пропагандистский видеоролик, в котором именуют устроивших теракт в Барселоне «своими братьями». В видео также содержатся угрозы в адрес христиан-испанцев и обещание «вновь превратить страну в землю Халифата».

Днем 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов (по последним данным, погибли 15 человек). Спустя некоторое время на проспекте Диагональ автомобиль сбил нескольких полицейских, оцепивших место теракта.

В тот же вечер в городе Камбрильс еще одна группа террористов попыталась совершить атаку по барселонскому сценарию. Там среди пострадавших оказалась россиянка.