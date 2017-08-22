Мусульмане Барселоны устроили шествие против террора

Мусульмане Барселоны устроили шествие в знак протеста против терроризма. Видео с места событий публикует Ruptly.

Они собрались на площади Пласа-де-Каталунья, чтобы, по их словам, осудить «ужасные атаки» на Барселону и Камбрильс. Демонстранты дошли до улицы Рамбла, где 17 августа произошел теракт.

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Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».