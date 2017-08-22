Итальянские достопримечательности огородили заборами после теракта в Барселоне

Власти Италии установили бетонные ограждения у главных туристических объектов в Риме, Милане, Болонье, Турине и других городах после теракта в Барселоне. Об этом сообщает Independent.

В частности, в Милане барьеры появились на ведущих к Миланскому собору улицах. В Болонье заборы установили на пути к базилике Сан-Петронио, где хранится датируемая XV веком фреска и изображением сцены из Данте, в которой пророка Мухаммеда ввергают в ад. Из-за нее в 2002 году собор пытались взорвать религиозные фанатики.

Также подобные ограждения появились в Палермо. В Риме заборы планируют установить на входе на улицу Виа дель Корсо и проспект Виа деи Фори Империали. Кроме того, в Генуе и Неаполе были усилены полицейские патрули.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, другая группа террористов наехала на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый умер позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».