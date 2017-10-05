Британский фармацевт показывал детям видео с отрубанием головы и заманивал в ИГ

Ноттингемский окружной суд в Великобритании признал виновным в «террористической пропаганде» 38-летнего фармацевта по имени Замир Гумра. Об этом сообщает The Independent.

В частности, судом установлено, что во время общения с двумя детьми младшего школьного возраста Гумра внушал им, что члены радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) не являются «плохими людьми».

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Он также требовал от мальчишек не дружить со сверстниками-немусульманами, предлагал им влиться в ряды боевиков ИГ или помочь привлечь новых сторонников.

Как минимум одному из своих подопечных фармацевт демонстрировал видео со сценами обезглавливания людей.

Выступая в суде, представитель прокуратуры поблагодарил детей за то, что они не испугались дать показания против подсудимого.

28 июня сообщалось, что одновременно в Германии, Испании и Великобритании сотрудники спецслужб задержали шестерых вербовщиков ИГ. Они еженедельно проводили встречи с молодыми мусульманами и уговаривали их отправиться в Сирию и Ирак в качестве боевиков. Наиболее активно подобная работа велась в испанском городе Пальма-де-Майорка, где на собрания ячейки приходили десятки человек.