В Европе задержали шесть вербовщиков ИГ в разных странах одновременно

Сотрудники европейских спецслужб провели совместную операцию, в результате которой были задержаны шесть вербовщиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает El Pais.

В Испании были задержаны четверо подозреваемых, в Германии и Великобритании — по одному. Все они были связаны между собой.

Материалы по теме Уйти из мертвого мира Что заставляет людей ехать в «Исламское государство»

По данным источников издания в МВД Испании, вербовщики еженедельно проводили встречи с молодыми мусульманами и уговаривали их отправиться в Сирию и Ирак в качестве боевиков ИГ. Наиболее активно подобная работа велась в испанском городе Пальма-де-Майорка, где на собрания ячейки приходили десятки человек.

21 июня сообщалось о задержании в Мадриде испанскими полицейскими троих марокканцев. Один из них, как утверждает следствие, намеревался завербовать соотечественников, чтобы устроить в Испании теракт. Двое других проживали с ним в одной квартире и, предположительно, являлись рекрутами ИГ.

