Россиянки бросились замуж после выхода из карантина

Продажи свадебных платьев в России после снятия режима самоизоляции увеличились втрое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Известно, что сотрудники компании изучили частоту покупок свадебных платьев, букетов и обручальных колец в июне. После этого они сравнили полученные результаты с показателями за май и аналогичный период в 2019 году.

Оказалось, что средний чек при покупке свадебного платья в июне составил 24 650 рублей, что на 15 процентов больше годового выражения, и на 5 процентов больше месячного. Кроме того, выяснилось, что частота покупок подвенечных нарядов оказалась на 37 процентов ниже, чем в прошлом году. При этом аналитики заметили резкий скачок продаж по сравнению с майскими показателями: россиянки бросились выходить замуж, и спрос увеличился на 234 процента.

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Средний чек на свадебный букет превысил показатель минувшего года на 9 процентов, а майский показатель — на 12 процентов и составил 1762 рубля. Число покупок превысило продажи в мае более чем вчетверо.

Вдобавок на покупку обручальных колец жители России в июне в среднем тратили 6609 рублей, что на 4 процента больше, чем в 2019. После выхода из карантина количество покупок оказалось на 10 процентов выше, чем в мае. Отмечается, что в июне также увеличился спрос на шампанское.

1 июня в Москве открылись торговые центры. Кроме того, с 9 июня в столице отменили самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок. С 16 июня заработали летние веранды кафе и ресторанов, стоматологии, музеи, библиотеки и зоопарки, а с 23-го сняли ограничения на работу детских садов, фитнес-клубов и бассейнов.

В апреле девушка захотела прийти на свадьбу в белом платье и была пристыжена. Анонимный юзер опубликовал в группе Let's shame those weddings скриншот поста, на котором изображено белое кружевное платье в пол. Под публикацией она заявила о желании «прийти в нем на чью-нибудь свадьбу». Пользователи сети раскритиковали выбор девушки.

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