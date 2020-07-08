Россиянка упала с обрыва и погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае женщина погибла, сорвавшись с обрыва при попытке сделать селфи на смотровой площадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в Курагинском районе во вторник, 7 июля. Две приехавшие на отдых женщины поднялись на горную смотровую площадку и решили сфотографироваться на фоне красивого пейзажа. Пытаясь сделать фотоснимок, одна из них оступилась и упала с высоты 50 метров.

На место происшествия прибыли спасатели. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о мужчине, отправившем своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе. Через пять минут после взлета самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.

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