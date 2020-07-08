Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. Политик выступила в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей. Политик отметила, что страной уже импортируются овощи, картофель и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.

Тимошенко сообщила, что совместно со своей командой готовит антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации. «Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах», — добавила политик.

В январе Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины. По ее мнению, после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние и стала объектом, который «все используют, как хотят». Страна должна признать, что период независимости был потерян, а ее руководство — сделать соответствующие выводы, считает она. «Моя работа и задача – на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — заявила политик.

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