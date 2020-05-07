Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отказалась раскрывать обстоятельства получения 5,5 миллионов долларов США в качестве компенсации за политические преследования. Об этом она написала в своем Facebook.

Она заявила, что задекларировала эти средства по закону как полученный доход, однако подробности раскрыть не может из-за юридических ограничений США.

«Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма была политической расправой надо мной. Также я смогу вскоре восстановить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если, наконец, смогу на это по-настоящему влиять», — написала она.

Ранее в декларации Тимошенко появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год.

Юлия Тимошенко была в 2011 году признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинения, выдвинутые в адрес Тимошенко, касались газовых соглашений, заключенных с РФ в тот период, когда она занимала пост главы правительства. Свою вину она не признала.

Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание она должна была отбывать в колонии, однако из-за болезни позвоночника с 2012 года находилась в харьковской больнице. В феврале 2014-го ее освободили из заключения, а в апреле Верховный суд Украины закрыл дело.

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