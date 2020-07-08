Москвичей предупредили о необычном погодном явлении

В ближайшие дни в Московском регионе будет наблюдаться необычное климатическое явление — температурный градиент. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам метеоролога, разброс температур связан с прохождением холодного воздушного фронта. В некоторых регионах будет не более 15 градусов тепла, а в Москве и области — жара.

Вильфанд отметил, что в среду, 8 июля, ожидается «совершенно нестандартная ситуация»: в столице будет 26–28 градусов тепла, на востоке Подмосковья — до 33 градусов, на западе — от 18 до 23 градусов.

Ранее синоптик рассказал об опасных погодных явлениях в России в июле. Так, во многих регионах Европейской части России, Западной Сибири, Урала, Красноярского края и Дальнего Востока ожидается череда гроз, молний, интенсивных ливней и сильных порывов ветра.

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