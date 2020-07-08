Новичок АПЛ на последних секундах вырвал победу у «Вулверхэмптона»

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил защитник «клинков» Джон Иган.

Победа позволила «Шеффилд Юнайтед» набрать 51 очко и выйти на седьмое место в чемпионате,. В активе «Вулверхэмптона» на одно очко больше 43 очка, клуб находится на шестой позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 12 июля на своем поле примет «Эвертон». «Шеффилд» днем раньше дома встретится с «Челси».

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