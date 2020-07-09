51-летний солдат получил пожизненное за изнасилование несовершеннолетнего

Военнослужащий Армии США приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

51-летний солдат совершил сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах и при исполнении служебных обязанностей, уточняет ведомство.

Дэниел Кемп-старший из Камерона, штат Северная Каролина, признал себя виновным в совершенном в декабре прошлого года. Согласно судебным документам, его жена Шейнн Кемп умышленно преследовала свидетеля по делу и отговаривала его сотрудничать с представителями правоохранительных органов.

Расследование дела, возбужденного в рамках проекта «Безопасное детство» (Project Safe Childhood), общенациональной инициативы, направленной на то, чтобы остановить педофилию и жестокое обращение с детьми, было проведено Службой уголовного расследования вооруженных сил США (US Army Criminal Investigation Command) и ФБР.

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