В США умерла обвиненная в изнасиловании студента учительница

Бывшая учительница Мэри Кей Летурно (Mary Kay Letourneau), осужденная в 1997 году за изнасилование студента, за которого она позднее вышла замуж, умерла во вторник, 7 июля. Об этом сообщает Q13 News со ссылкой на заявление адвокат 58-летней женщины.

Дэвид Герке (David Gehrke) сообщил, что Летурно в последние месяцы страдала от рака.

Больше 20 лет назад американскую учительницу приговорили к семи годам тюрьмы за совращение 12-летнего подростка Вили Фуалаау. На момент вынесения приговора Летурно было 34 года, она была замужем и у нее было четверо детей.

Осужденная находилась в заключении до 2004 года. Отбывая срок наказания, женщина родила двоих детей от своего малолетнего любовника. В 2005 году состоялась свадьба Летурно и Фуалаау. На момент мероприятия им было 43 и 22 года соответственно.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. О любовниках был снят телевизионный фильм.

В 2000 году Летурно и Фаулаау издали во Франции книгу «Единственное преступление — любовь» (Un seul crime, L’Amour), которую в США напечатать не удалось.

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