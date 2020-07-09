Определены конкурирующие с отдыхом за рубежом туристические места в России

Россияне назвали туристические места, способные составить конкуренцию летнему отдыху за рубежом. Об этом сказано в исследовани банка «Открытие», которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

В тройку самых популярных у росийских туристов городов вошли Сочи (35 процентов), Крым (30 процентов) и Санкт-Петербург (16 процентов). Конкуренцию иностранным направлениям также могут составить озеро Байкал (16 процентов), Алтай (11 процентов), Казань и Москва (по 9 процентов).

Большинство опрошенных (42 процента) планируют проводить летний отпуск дома или на даче, на российские курорты отправится четверть респондентов. Еще 15 процентов отправятся в новые для себя места в России, а каждый двадцатый планирует поехать в любую зарубежную страну, которая откроется для российских граждан. Пятая часть россиян не планирует брать отпуск летом.

7 июля российские туристы рассказали о городах и достопримечательностях внутри страны, в которые они хотели бы отправиться после пандемии коронавируса. Самым желанным местом для путешествий среди россиян стал, в первую очередь, Алтай, а затем Санкт-Петербург и Черноморское побережье. Кроме того, в числе «регионов мечты» оказались Камчатка и Карелия.

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