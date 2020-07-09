Черепаха сбежала из-под носа гиеновидной собаки и насмешила туристов

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристы сняли на видео, как леопардовая черепаха сбежала из-под носа гиеновидной собаки. Кадры опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

Посетители парка запечатлели, как гиеновидная собака подходит к черепахе, бьет ее лапой по панцирю и обнюхивает. Когда хищник отвлекся на собравшихся возле него туристов и немного отступил, черепаха воспользовалась моментом и поползла прочь. Ее побег насмешил гостей заповедника.

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Через несколько секунд собака заметила перемещения своей жертвы и остановила ее лапой. Черепаха быстро спряталась в панцирь. Вскоре она предприняла вторую попытку улизнуть. На этот раз хищник утратил к ней всякий интерес и неспешно побрел в противоположном направлении.

Леопардовая черепаха — вторая по величине африканская черепаха, длина панциря которой достигает 70 сантиметров. Самцы отличаются от самок более длинным хвостом. Эти млекопитающие могут подниматься в горы на высоту до двух тысяч метров над уровнем моря.

Гиеновидная собака — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных, в частности газелей. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что львица в Замбийском национальном парке Нижняя Замбези поймала черепаху и попыталась съесть ее, но потерпела фиаско. Черепаху спас прочный панцирь.

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