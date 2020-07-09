Сторонники Байдена и Сандерса поспорили о марихуане

После того как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс покинул предвыборную гонку, бывший вице-президент США Джо Байден пытается привлечь прогрессивное крыло Демократической партии США. Однако взгляды политика часто отличаются от взглядов сторонников Сандерса, особенно это заметно в таких вопросах, как легализация марихуаны, пишет Politico.

За несколько недель переговоров рабочие группы, созданные Байденом и Сандерсом, не раз вступали в жаркие споры, отмечает издание. Одним из камней преткновения стал вопрос легализации марихуаны. На закрытых заседаниях команда Сандерса утверждала, что марихуана должна быть легализована, но идея прогрессистов была отвергнута.

Отмечается, что у Байдена, наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах, есть свое мнение по поводу марихуаны: политик поддерживает декриминализацию наркотика и использование его в медицинских целях, но прежде чем поддержать легализацию, уточняют его помощники, Байдену нужно больше доказательств того, что марихуана не угрожают здоровью людей.

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Politico пишет, что либералы были разочарованы своей неспособностью добиться большей выгоды в области уголовного правосудия в ходе заседаний рабочих групп, так как избиратели стали придерживаться более левых взглядов. Так, согласно опросам, две трети американцев выступают за легализацию марихуаны.

Рабочие группы по достижению единства вели переговоры на тему здравоохранения, экономики, уголовного правосудия, изменения климата, образования и иммиграции. Позже штаб Байдена опубликовал серию политических рекомендаций, составленных вместе со сторонниками Сандерса. Таким образом политики подчеркнули единство Демократической партии в преддверии грядущих президентских выборов.

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