Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа суммарно во всех странах выявили 228,1 тысячи новых инфицированных. Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Отмечается, что наибольшее число случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии и ЮАР.

Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Общее число смертей при этом находится на том же уровне, что ранее — около пяти тысяч в сутки.

Ранее 10 июля сообщалось, что очередной рекорд по числу новых случаев установлен в США — там зафиксировали за сутки почти 66 тысяч инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 556 тысяч человек.

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