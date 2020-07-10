Названы регионы России с наибольшей смертностью пациентов с коронавирусом

Наибольший уровень смертности пациентов с коронавирусом в мае был зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Такие регионы назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает RT в своем Telegram-канале.

Голикова добавила, что в некоторых регионах смертность по итогам июня будет ниже, чем в мае. «В других число летальных случаев будет больше», заявила вице-премьер.

Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что в мае умерло 12 452 человека с коронавирусом. В 5644 случаях коронавирус стал главной причиной смерти, в 1800 случаях он рассматривается в качестве основной причинЫ, но это пока не установлено окончательно. В 1530 случаях он не стал основной причиной смерти, но повлиял на состояние пациентов. При этом он был диагностирован, но не повлиял на смерть в 3748 случаях.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек.

В мае сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

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