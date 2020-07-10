Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом

В мае умерли 5644 россиянина с коронавирусом, у которых инфекция стала главной причиной смерти. Такое число назвал глава Росстата Павел Малков, передает ТАСС.

Малков добавил, что коронавирус рассматривается в качестве основной причины еще 1800 смертей в мае, но окончательно это не установлено.

По его словам, в мае коронавирус также не стал основной причиной 1530 летальных исходов, но оказал влияние на состояние пациентов. При этом он был диагностирован, но не повлиял на смерть в 3478 случаях за тот же период. Всего за данный месяц умерли 12 452 человека с коронавирусом.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек.

В мае сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

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