Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 713 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 713 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Общее число случае составляет 713 936. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек. Случаи заражения выявлены во всех российских регионах.

По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявлено 6635 новых случаев.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Всего в России разрабатывают 17 вакцин, но он допустил, что не все дойдут до промышленного производства.

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