В Кремле обрадовались разблокировке Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, как в Кремле отреагировали на разблокировку мессенджера Telegram. Его слова передает «Газета.Ru».

Он отметил, что теперь Telegram осуществляет свою деятельность на территории России в рамках действующего законодательства. По словам Пескова, в Кремле снятие ограничений оценили положительно. «Мы рады этому», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в июне заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин объяснил, что Telegram разблокировали на территории России из-за невозможности его полной блокировки, а также в связи с активным сотрудничеством его создателей с властями по борьбе с терроризмом и наркоманией.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор разблокировал Telegram в России. Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года.

Такое решение принял Таганский суд Москвы из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Telegram на протяжении двух лет оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе из-за попыток блокировки.

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