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Глава Twitter нашел новый способ раздать деньги

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Фото: Globallookpress.com

Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси нашел новый способ раздать деньги. Он пожертвовал три миллиона долларов экспериментальному проекту по всеобщему базовому доходу «Мэры за гарантированный доход» (Mayors for a Guaranteed income, MGI), который организовали 14 глав американских городов, сообщает Business insider.

Идея является одним из новых для США способов сократить разрыв между богатыми и бедными, устранить системный расизм и гендерное неравенство, а также создать финансовую безопасность для семей, заявил Дорси на своей странице в Twitter

Как отмечают организаторы проекта, гарантированный базовый доход позволит не только побороть бедность, но и защитит малообеспеченных граждан от финансовых и карьерных ударов в период пандемии коронавируса.

Дата запуска программы неизвестна, поскольку инициаторы хотят вывести проект на федеральный уровень. На данный момент она затрагивает порядка семи миллионов человек, в том числе жителей Лос-Анджелеса, Атланты и Нью-Джерси. Кто именно получит право на выплаты и каков будет размер финансовой помощи, также не уточняется.

В апреле Дорси передал миллиард долларов, порядка 28 процентов своего капитала, благотворительному фонду Start Small на борьбу с коронавирусом. Тогда глава Twitter заявил, что после пандемии фонд сосредоточится на базовом доходе и на образовании и здоровье девочек.

В июле немецкая благотворительная организация Welthungerhilfe объявила, что в ближайшие месяцы количество голодающих на планете может превысить один миллиард человек. Причиной станет экономический кризис, который вызвала пандемия коронавируса.

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