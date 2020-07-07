Число голодающих на планете превысит миллиард человек

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число голодающих по всему миру превысит миллиард человек уже в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете немецкой благотворительной организации Welthungerhilfe.

В первую очередь страдают страны с развивающейся и переходной экономикой. Это связано с транспортными и торговыми ограничениям, которые приводят к росту бедности в этих странах.

Материалы по теме Рог изобилия Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

По словам главы Welthungerhilfe Марлен Тиме, пандемия в настоящее время обрушилась на страны Южного полушария. Многие люди потеряли работу, экономика пришла в упадок, цены на продукты растут, а система здравоохранения не справляется с количеством больных.

Дополнительный фактор, способный повлиять на рост числа голодающих, — изменение климата, которое вызывает неурожай, засуху, проливные дожди и прочие стихийные бедствия.

По данным организации, в настоящее время в мире голодают около 822 миллионов человек, или 11 процентов населения планеты. Также в 47 государствах ситуация с продуктами оценивается как серьезная, очень серьезная и катастрофическая.

В развитых странах проблем из-за коронавируса также не удалось избежать. Как сообщала в апреле американская благотворительная организация Feeding America, свыше 22 миллионов граждан страны вынуждены были бороться с голодом и подали заявку на получение бесплатных продуктов.

Между тем в России, как показало исследование «Росгосстрах Жизнь», доля граждан со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!