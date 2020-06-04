Миллионы американцев остались без средств к существованию

Из-за ситуации с пандемией COVID-19 миллионы американцев остались почти без средств к существованию, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные экспертов.

Отмечается, что у трети американских семей есть не более 500 долларов или вообще отсутствуют дополнительные средства на срочный ремонт жилья, если внезапно возникнет такая необходимость. Согласно онлайн-опросу The Harris Poll, чуть более половины домохозяйств (53 процента) столкнулись с внеплановым ремонтом за прошедший год.

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Кроме того, растет беспокойство в связи с тем, что счета постоянно накапливаются, а доходов, чтобы их закрыть, не хватает. Многие опасаются, что не смогут платить за аренду жилья, обслуживать ипотеку или умрут от голода, если экономическая активность в стране не восстановится. Согласно отчету исследовательского центра SimplyWise, около 38 процентам граждан приходится продавать имущество или влезать в долги, чтобы выжить.

Почти у четверти населения США нет сбережений на случай финансовых трудностей, 16 процентам пришлось взять больше займов, и почти треть семей рассказали о снижении доходов. По словам одного из аналитиков, пандемия взвалила на плечи миллионов американцев тяжелое финансовое бремя. Последствия этого — рост безработицы, сокращение доходов семей, увеличение долговой нагрузки и сокращение сбережений.

Ранее в июне стало известно, что США может потребоваться десять лет на реанимацию экономики после нынешнего кризиса. Согласно подсчетам, в 2020-2030 годах совокупный объем ВВП страны в реальном выражении будет на 3 процента (или на 7,9 триллиона долларов) ниже, чем ожидалось в январе текущего года. Также сообщалось, что из-за беспрецедентного роста безработицы миллионы американцев не получили обещанных пособий.

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