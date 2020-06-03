Миллионы безработных американцев не получили обещанных денег

Около трети пособий по безработице в США еще не выплачено, поскольку страну захлестнула беспрецедентная волна увольнений. Миллионы американцев пока не могут получить обещанные деньги. Об этом пишет Bloomberg.

Казначейство США выплатило 146 миллиардов долларов пособий за три месяца — больше, чем за весь 2009 год, когда уровень безработицы достиг пика после финансового кризиса. Однако, согласно расчетам издания, американцы должны были получить пособия на сумму 214 миллиардов долларов. «На бумаге США очень щедры. Но эта щедрость не имеет смысла, если она не превращается в реальные деньги в карманах людей», — сказал экономист Evercore ISI Эрни Тедески.

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Предполагаемый разрыв в 67 миллиардов долларов показывает, что «усилия по выплатам платежей через скрипучие системы государства отстают от потребностей». В результате кризиса более 40 миллионов человек подали заявки на пособия по безработице. По оценкам экономистов, еще 1,8 миллиона человек сделали это на прошлой неделе.

Когда началась пандемия коронавируса, власти решили повысить размер пособия до 600 долларов в неделю, был расширен и список людей, имеющих право на выплаты. Торговец Боб Рэдклифф потерял работу в начале марта, но говорит, что до сих пор не получил никаких денег или объяснений по поводу задержки. Рэдклифф и его четверо детей выживают на «последний чек».

В настоящее время республиканцы и демократы обсуждают, следует ли продлевать выплаты пособий на срок дольше июля. Их отмена может спровоцировать новый кризис для миллионов семей и замедлить восстановление экономики.

Ранее США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет. В апреле Конгресс страны одобрил выделение дополнительных 500 миллиардов долларов на спасение экономики.

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