Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии

Туристам дали дельные советы для проведения летнего отпуска при пандемии коронавируса и введенных на ее фоне карантинных и ограничительных мер. Соответствующий перечень раскрыли в Daily Express.

В первую очередь, путешественникам рекомендуется убедиться в том, что все необходимые объекты городской инфраструктуры — к примеру, туалеты или автостоянки, — открыты и полноценно функционируют.

Кроме того, авторы материала советуют отдыхающим следовать новым нормам безопасности, а именно не появляться в популярных и особо посещаемых местах, соблюдать требования социальной дистанции, а также всегда носить средства индивидуальной защиты и не пренебрегать дезинфекторами или антисептиками.

Наконец, после вспышки заболевания туристам всегда стоит иметь при себе банковскую карту. «Многие торговые точки в настоящее время принимают только безналичные платежи», — указано в материале.

5 июня туристы из разных стран раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Пользователи посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, например, путешествия в пределах страны или даже региона. Можно сосредоточиться на велосипедных маршрутах на дальние расстояния.

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