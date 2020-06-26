Россияне массово собрались в летний отпуск на пляж

Российские туристы, которые запланировали летний отпуск в ближайшие месяцы, массово собрались на пляжный отдых. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на результаты опроса «Яндекс.Путешествий».

Согласно полученным данным, таких путешественников оказалось больше половины — 55 процентов. Еще 31 процент респондентов забронировали отдых на природе, а 14 процентов — отдых с посещением культурно-исторических достопримечательностей.

При этом из тех, кто уже спланировал поездки, 44 процента рассчитывают отдохнуть в течение двух недель, 32 процента — неделю, а 10 процентов выделили для каникул лишь несколько дней.

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Также известно, что 46 процентов туристов намерены снять частный дом или квартиру на курорте, 42 процента — остановиться в отеле, а 12 процентов — ночевать в палатках. Свои планы на путешествия участники опроса объяснили сильной усталостью и стремлением отдохнуть (40 процентов), нежеланием оставаться дома (31), а также нежеланием менять традицию ежегодно отправляться в отпук (20).

24 июня стало известно, что российские туристы считают, что поездки за границу и внутри страны после пандемии коронавируса могут быть по-прежнему опасны для здоровья. Почти половина россиян, 45 процентов, уверена, что путешествия все еще угрожают здоровью и необходимо соблюдать все меры предосторожности.

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