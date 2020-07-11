В США прокомментировали бахвальство «Роскосмоса»

Заявление «Роскосмоса» о возможности создания многоразовой ракеты на основе тяжелого носителя «Ангара-А5» «звучит как бахвальство», пишет Ars Technica.

Американское издание напоминает, что «Ангара-А5» «летала всего один раз в 2014 году и стоит больше, чем другие сопоставимые ракеты на рынке». «В конце концов, повторное использование имеет мало смысла для носителя, который, кажется, никто не хочет использовать в первый раз», — комментирует Ars Technica.

В июле бывший гендиректор и экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил высокую стоимость «Ангара-А5» тем, что «заработную плату, электроэнергию, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать», а также «расходами при неумелом производстве». Тогда же инженер признал невозможность создания многоразовой ракеты на основе «Ангара-А5».

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В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год, согласно информации РИА Новости, опубликованной в июне, утверждалось, что стоимость производства ракеты «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже производства ракеты «Протон-М».

Московский Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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