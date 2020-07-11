Назван опасный способ сжигания калорий

Использование велосипеда в городе является опасным способом сжигания калорий, заявил фитнес-тренер Лев Гончаров в беседе с радио Sputnik.

По его словам, для эффективного сжигания жиров во время кардиотренировок надо поддерживать высокий пульс. «Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то они могут сшибить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сшибить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие», — рассказал эксперт. Он отметил, что в связи с этим следует ездить осторожно и медленно. Однако в таком случае добиться высокого пульса во время езды будет сложно.

Гончаров посоветовал для эффективного сжигания калорий с помощью велосипеда отправляться на загородные велодромы или парки с велодорожками.

Ранее Врач-диетолог Елена Соломатина назвала россиянам продукты, обязательные для похудения. Она посоветовала включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, например, овощи. Также худеющим людям рекомендуется употреблять капусту, которая содержит тартроновую кислоту и препятствует превращению углеводов в жиры, и пить много жидкости.

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