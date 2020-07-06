Раскрыт способ похудения с помощью сала

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла россиянам способ похудения с помощью сала. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, среди граждан закрепился миф о несовместимости диеты и сала, поскольку в этом продукте практически 100-процентное содержание жира. Однако для полноценного функционирования организма ему нужны в том числе и жиры, поэтому похудеть можно и при употреблении жирной еды.

Так, Соломатина посоветовала худеющим делать бутерброд из цельнозернового хлеба с овощами и салом. «[Он] прекрасно утолит голод. (...) После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало — это замечательно», — пояснила диетолог.

При этом она напомнила, что сало — высококалорийный продукт, поэтому его не стоит употреблять слишком много, пытаясь сбить аппетит. Так, максимальная суточная норма продукта — не более 30 граммов. «В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день», — предупредила врач, порекомендовав разбивать порцию на несколько приемов пищи.

Ранее Соломатина назвала россиянам продукты, обязательные для похудения. Она посоветовала включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, например, овощи. Также худеющим людям рекомендуется употреблять капусту, которая содержит тартроновую кислоту и препятствует превращению углеводов в жиры, и пить много жидкости.

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