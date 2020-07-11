Спецназовец по прозвищу Капитан Америка покончил с собой

Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркезано (Andrew Christian Marckesano), известный своим прозвищем Капитан Америка, покончил с собой на глазах у жены. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает Daily Mail.

За плечами 34-летнего Маркезано было шесть командировок в Афганистан и еще столько же в другие горячие точки мира. Недавно он получил назначение в Вашингтоне и должен был приступить к работе в Пентагоне. Отмечается, что спецназовец находился на действительной службе.

Незадолго до смерти Маркезано приехал в свой родной город Александрия (Вирджиния). Он покончил с собой 6 июля после обеда со своим бывшим командиром батальона. У спецназовца остались трое маленьких детей.

За время службы старший сержант был удостоен зеленого берета и медали «Серебряная звезда». По словам сослуживцев, он так и не смог оправиться от командировок в Афганистан.

Отмечается, что самоубийство Маркезано стало 30-м в батальоне 2-508, который имел самые высокие показатели потерь среди всех подразделений за время войны в Афганистане.

В июне сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США оказались причастны к нападению террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Гарленде (Техас) в 2015 году. Сообщается, что атаку спровоцировал внедренный агент бюро. Он якобы настаивал на проведении акции, а также находился в непосредственной близости от места происшествия до и во время нападения.