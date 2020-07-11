«Голубой поток» оказался в простое с мая

Протянутый через Черное море в Турцию газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая текущего года. О почти двухмесячном простое сообщает Reuters.

Агентству сразу от трех источников стало известно о том, что объект ушел на техническое обслуживание и должен был вернуться к функционированию в конце мая. Однако он так и не возобновил работу.

Причиной послужило то, что Турции достаточно объемов газа от «Турецкого потока», поэтому нет смысла использовать два газопровода, предполагает издание.

Ранее стало известно, что по итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 миллиарда до 210 миллионов кубометров. Российский газ оказался не нужен стране из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Голубой поток» — действующий газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Коммерческие поставки российского природного газа по «Голубому потоку» в Турцию начались в феврале 2003 года.

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