Нидерланды арестовали акции «Газпрома» в «Голубом потоке»

Суд Амстердама арестовал принадлежащие «Газпрому» акции совместного предприятия Blue Stream Pipeline Company. Об этом говорится в отчете российской компании за первое полугодие 2018 года.

Уточняется, что решение было принято 30 мая. Таким образом суд удовлетворил требования «Нафтогаза Украины», который добивается взыскания с «Газпрома» более 2,5 миллиарда долларов.

Тогда же, 30 мая, «Нафтогаз» впервые потребовал арестовать российские активы в свою пользу. «Газпром» решения международного суда не признает и хочет оспорить его. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

В начале июня Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома». Москва рассматривает подобный вариант в качестве ответа на арест имущества «Газпрома» по всему миру в качестве обеспечения по исполнению решения Стокгольмского арбитража.

«Голубой поток» — действующий газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Коммерческие поставки российского природного газа по «Голубому потоку» в Турцию начались в феврале 2003 года. Blue Stream Pipeline Company — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное в 1999 году на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода.

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