В ЮАР в церкви произошел захват заложников

В пригороде южноафриканского Йоханнесбурга произошел захват заложников в церкви. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает официальный Twitter-аккаунт службы охраны правопорядка страны.

В результате инцидента пять человек погибли, 30 были арестованы. Кроме того, было изъято 25 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA, в здании находилось около 200 человек. При этом, журналист телеканала заявил, что заложники уже освобождены. Полиция пока не подтверждают эту информацию.

21 апреля трое граждан России оказались на борту контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченного пиратами. Это произошло в территориальных водах африканского Бенина. Всего в заложниках было 7-8 членов экипажа. 26 мая сообщалось, что трое россиян были освобождены.

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