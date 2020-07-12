В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США

Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, состояние отношений между двумя странами по-прежнему находятся практически в нижней точке. «Состояние из рук вон плохое и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратстабильности», — резюмировал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что на экспертном уровне присутствуют «робкие контакты», однако они не приближают к пониманию ответственности стран «в плане сохранения действующих документов», способных обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе.

«Именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов. Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами», — добавил пресс-секретарь.