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Трамп призвал писавших про Россию журналистов отказаться от Пулитцера

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов, опубликовавших фейковые материалы, в том числе о «сговоре» России с талибами, отказаться от Пулитцеровской премии. Об этом он написал в Twitter.

Он отреагировал на пост журналиста Джона Соломона, который рассказал о выходе книги и пообещал ответить на вопросы об обвинениях в сговоре американского лидера с Россией во время президентских выборов в 2016 году. По мнению главы государства, Соломон достоин главной журналистской награды.

«Джону, среди прочего, следовало бы получить Пулитцеровскую премию за разоблачение статей о России как фейк ньюс. Он был прав. „Журналисты“, которые их получили, были неправы. Заберите обратно Пулитцеровские премии, которые стали посмешищем!» — написал он.

Ранее американский лидер уже обращался с такой просьбой к авторам публикаций. Он указывал, что премии нужно вручить «настоящим журналистам, которые все верно понимали и формулировали». До этого Трамп отмечал, что эти журналисты — «жулики», которые все переврали. По его мнению, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен» до тех пор, пока они не заберут награды обратно.

Вероятно, речь идет о премии, присужденной в апреле 2018 года в номинации «Национальные новости». Тогда американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцера за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

26 июня The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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