Британские ученые рассказали об опасности некоторых кондиционеров

Британские ученые считают, что кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в комнате, следует выключать. В противном случае это может усилить распространение COVID-19, передает The Telegraph.

Сотрудник Королевской инженерной академии Великобритании Шон Фитцджеральд (Dr Shaun Fitzgerald) пояснил, что существует два типа кондиционеров: одни «забирают» воздух снаружи и снова «удаляют» его, а другие рециркулируют один и тот же воздух, пропуская через охлаждающий элемент. Если у кондиционера нет «выделенного источника подачи наружного воздуха в помещение», то возникает опасность распространения коронавирусной инфекции.

«Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря нему будет циркуляция воздуха. Если вы не можете открыть окно, лучше вообще выключите устройство», — считает Фитцджеральд.

5 июня директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что кондиционеры и вентиляторы создают дополнительные потоки воздуха и могут разносить аэрозоль вируса на несколько метров, поэтому в пандемию коронавируса в офисах ими стоит пользоваться умеренно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!