Российский полицейский поймал выбросившуюся из окна пенсионерку

Сотрудник полиции Калининского района Санкт-Петербурга поймал 80-летнюю пенсионерку, выбросившуюся из окна второго этажа жилого дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 11 июня в отделение полиции поступил звонок — сосед пожилой женщины рассказал, что она сидит в окне и хочет выпрыгнуть.

Вскоре на место прибыл наряд полиции. 43-летний прапорщик Евгений Беляков пытался переубедить пенсионерку, однако она в итоге выпрыгнула из окна. В этот момент правоохранитель успел подбежать к окну и поймать женщину.

В результате пенсионерка ушибла спину из-за приземления на руки полицейского. Сам Беляков получил травмы мышц спины и коленных суставов. Их доставили в больницу на скорой помощи.

8 июля жительница Москвы выпрыгнула из окна, спасаясь от мужа, который преследовал ее в квартире и заставлял пить уксус. Она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала. Россиянка сломала позвоночник и пятку, а также разбила голову.

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