Пушков поддержал слова Трампа о лживости американских СМИ

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал в своем Twitter слова президента США Дональда Трампа о том, что статья в газете The New York Times о связях России с талибами является лживым информационным вбросом.

«Когда президент США называет американские СМИ фейк-ньюс, нет оснований ему не верить», — заметил политик. Он добавил, что в том числе назвал фейками информацию, которая ранее появлялась в американской прессе, о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, обвинения на тот момент главы Ливии Муаммара Каддафи в геноциде собственного населения, утверждения о применении Дамаском зарина в качестве химического оружия весной 2017 года, а также освещение событий на Украине.

Ранее Трамп призвал журналистов, опубликовавших фейковые материалы, в том числе о «сговоре» России с талибами, отказаться от Пулитцеровской премии. Так он отреагировал на пост журналиста Джона Соломона, который рассказал о выходе книги и пообещал ответить на вопросы об обвинениях в сговоре американского лидера с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

26 июня The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры.

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