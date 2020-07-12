Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.

Такие меры хотят принять из-за масштабной кибератаки на бундестаг, в которой обвиняют Москву. Отмечается, что такой запрос поступил от фракции Левой партии в парламенте страны. Такое решение обосновали «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

Издание отмечает, что если страны Евросоюза примут предложение Берлина, то это станет первым случаем применения санкционного режима объединения за кибератаки. Окончательное решение о том, стоит ли вводить новые антироссийские меры, еще не принято.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщалось, что атака произошла во время празднования в бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в кибератаке на бундестаг в интересах разведывательных служб России. По ее версии, в апреле 2015 года мужчина в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети парламента.

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