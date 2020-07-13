В Германии на поиски вооруженного арбалетом мужчины подняли вертолеты

В Германии полиция разыскивает вооруженного арбалетом мужчину, который скрывается в лесах Шварцвальда, земля Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает Daily Mail.

О появлении странного мужчины в камуфляже с оружием в полицию сообщили жители Оппенау. Его заметили возле хижины к северу от города. На место выехал патруль полиции, однако нарушитель разоружил правоохранителей, после чего скрылся с отобранными пистолетами в лесу.

На поиски 31-летнего Ива Рауша подняли вертолеты, также в операции участвуют более 100 сотрудников спецназа с собаками. Полиция перекрыла некоторые дороги, установила контрольно-пропускные пункты и призывает водителей не подбирать попутчиков, а жителей города оставаться дома до окончания операции.

Отмечается, что мужчина ранее конфликтовал с полицией, в том числе из-за нарушений закона об оружии.

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