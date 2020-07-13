Подмосковье вошло в тройку самых благоустроенных регионов России, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале со ссылкой на рейтинг Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«По итогу оценки экспертов 81 процент подмосковных городов благоустроены. (...) Подмосковье должно быть максимально благоустроено, здесь не с чем спорить или сомневаться, у нас есть и желание и ресурсы», — сказал он.

Воробьев призвал глав муниципалитетов лично мониторить ситуацию с обращениями жителей, которые сообщают о проблемных объектах.

«Обращения жителей — приоритет в работе властей региона. Практика выездов команды губернатора в муниципалитеты для решения хозяйственных вопросов будет действовать на регулярной основе», — заключил губернатор.

7 июля министр благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что до конца следующего года в порядок приведут более 50 общественных территорий, на эти цели планируется выделить около 7,5 миллиарда рублей.

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