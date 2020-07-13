Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 733 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 733 тысячи в 85 регионах страны. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на своем официальном сайте.

Количество зараженных составляет 733 699. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровели 504 021 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6537 новых случаев инфицирования.

Накануне, 12 июля, было зарегистрировано 6615 зараженных.

В мире общее число людей с COVID-19 к утру 13 июля достигло 12 878 325. Пандемия охватила 188 стран. За весь период скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!